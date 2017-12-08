Emniyet Genel Müdürlüğü, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ ile mücadele kapsamında aranan kişilerin takibi ve örgütle bağlantılı kişilerin ülkeye giriş çıkışlarının tespiti için bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, sınır kapılarındaki gümrük işlemleri ile pasaport sahiplerinin beyanlarının da karşılaştırılması için geriye dönük tarama yapıldı. 2015 yılından bu yana geçen süre içerisinde yapılan taramalarda elde edilen veriler FETÖ ile mücadelede ilgili birimlere aktarıldı. Taramalarda gümrüklerde yaşanan bir de skandal ortaya çıkartıldı. Polis tarama verilerinde; gümrükten girişi ya da çıkışı görünen 50'nin üzerindeki kişinin pasaport kontrollerinin yapılmadığını belirledi.

50'DEN FAZLA KİŞİ VAR

Konuyla ilgili hemen idari ve adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önce Edirne'nin İpsala Kapısı'ndaki iki polis memuru gözaltına alınmıştı. Sonraki yapılan incelemelerde de polis pasaporttan geçmeden çıkış yapanların yanı sıra Türkiye'ye giriş yapan bazı kişilerin de kontrolden geçmediklerini belirledi. Polis şimdi bu kişilerin izini sürüyor. Gümrük işlemleri yapılan ancak pasaport işlemleri olmayan kişilerin gerçek kimlik kullanıp kullanmadıkları da araştırılıyor.

EMNİYETTEN BAKANLIĞA YAZI

Bu kişilerin FETÖ ile bağlantılı olarak yeniden incelemeye alındığı öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da benzer olayların yaşanması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, 31 Kasım'da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na konuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yazısı gönderdi. Emniyet, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin pasaport kontrolü olmayan kişilerin her ne sebeple olursa olsun giriş ve çıkış işlemlerini yapmamasını istedi.

20 BİN EURO'YA ÇIKIYORLAR

FETÖ'den arananları Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı üzerinden Yunanistan'a soktukları tespit edilen ve aralarında pasaport polisinin de bulunduğu 2'si FETÖ şüphelisi toplam 5 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda örgütle bağlantılı polislerin sadece kaşe basarak gümrüğe gönderdikleri kişilerin pasaportunu yanlışlıkla sisteme girmesiyle olay ortaya çıkmıştı. Soruşturmada FETÖ bağlantılı kişilerin yurt dışına çıkış için çeteye 20 bin euro ödediği belirlenmişti. Olayla ilgili dört kişi tutuklanmıştı.

ARİF DE KAÇMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılarak mal varlığına el konulan Galatasaraylı eski futbolcu Arif Erdem de ailesiyle birlikte geçen 23 Temmuz günü İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Yunanistan'a kaçmıştı.

(Kaynak: Mehmet Ali Demir/Vatan)

Kaynak: haberinburada