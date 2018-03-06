Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

FETÖ'den aranıyordu! Gıda devinin patronu 1 milyon TL'ye serbest kaldı

FETÖ'DEN ARANIYORDU! GIDA DEVİNİN PATRONU 1 MİLYON TL'YE SERBEST KALDI

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve Cumartesi günü teslim olan Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu, tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemede, 1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı.

Tarih : 06 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Fetö'den Aranıyordu! Gıda Devinin Patronu 1 Milyon Tl'ye Serbest Kaldı(9/10)5

FETÖ elebaşının talimatıyla 2014 yılında Bank Asya'ya para yatırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen ay 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Paranın aktarıldığı İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Başkanı Zekeriya Mete'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Birliğin Başkanı Zekeriya Mete ile Genel Sekreter yardımcısı Alparslan Arduç tutuklanmıştı. Ancak dernek yöneticilerinden Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu aramalara rağmen bulunamamıştı.

1 MİLYON LİRA KEFALETLE SERBEST KALDI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan ve adreslerinde bulunamayan Kadiroğlu geçtiğimiz Cumartesi günü atan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim olmuştu. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ünlü çikolata şirketinin patronu, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemede, avukatları aracılığIyla kefalet talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme 1 milyon lira kefalet ve yurt dışı çıkış yasağı koyarak adlı kontrol şartıyla Kadiroğlu'nu serbest bıraktı. Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fetö  Den  Aranıyordu  Gıda  Devinin  Patronu  1  Milyon  Tl  Ye  Serbest  
Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER