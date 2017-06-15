

17-25 Aralık kumpasıyla hükümeti devirmeye çalışan ancak başarılı olamayınca 15 Temmuz'da darbeyle yönetimi ele geçirmeye çalışan FETÖ'ye ait Kaynak Holding'e yönelik soruşturmalarda her gün yeni bilgi ve belgelere ulaşılıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun'un koordinesinde, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Önelge'nin yürüttüğü soruşturmada FETÖ'nün devlet kurumlarına nasıl sızdığının belgeleri ortaya çıktı.







Kamuya kaynak oldular







Devlet içine sızan ve kritik noktalara getirdiği adamları vasıtasıyla atamalar yapan FETÖ'nün, finans kaynaklarından Kaynak Holding, aynı zamanda bir başka misyon daha üstlenmiş. Kaynak Holding'de çalışan ve yeterli referansı alanların yapılan KPSS sınavlarında verilen kopyalarla kamuya geçmeleri sağlanmış. Bu kişiler çeşitli bakanlıklar bünyesinde kritik dairelere atanarak örgütün devlet içindeki varlığı daha da artırılmaya çalışılmış.







kaynak:gazetevatan