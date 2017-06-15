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FETÖ'DEN EN KRİTİK YERLERE 5 BİN HAİN


FETÖ'DEN EN KRİTİK YERLERE 5 BİN HAİN
Tarih : 15 Haziran 2017, 09:17
Puan Ver : Fetö'den En Kritik Yerlere 5 Bin Hain(5/10)3


17-25 Aralık kumpasıyla hükümeti devirmeye çalışan ancak başarılı olamayınca 15 Temmuz'da darbeyle yönetimi ele geçirmeye çalışan FETÖ'ye ait Kaynak Holding'e yönelik soruşturmalarda her gün yeni bilgi ve belgelere ulaşılıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun'un koordinesinde, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Önelge'nin yürüttüğü soruşturmada FETÖ'nün devlet kurumlarına nasıl sızdığının belgeleri ortaya çıktı.

 

Kamuya kaynak oldular

 

Devlet içine sızan ve kritik noktalara getirdiği adamları vasıtasıyla atamalar yapan FETÖ'nün, finans kaynaklarından Kaynak Holding, aynı zamanda bir başka misyon daha üstlenmiş. Kaynak Holding'de çalışan ve yeterli referansı alanların yapılan KPSS sınavlarında verilen kopyalarla kamuya geçmeleri sağlanmış. Bu kişiler çeşitli bakanlıklar bünyesinde kritik dairelere atanarak örgütün devlet içindeki varlığı daha da artırılmaya çalışılmış.



 



kaynak:gazetevatan








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