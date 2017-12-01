Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

FETÖ'den gözaltına alınan eski gol kralı, her şeyi anlattı

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN ESKİ GOL KRALI, HER ŞEYİ ANLATTI

FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan Zafer Biryol, "ByLock'u Ömer Çatkıç'la indirdim. Himmet verdim ve Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret ettim." dedi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 13:20
Puan Ver : Fetö'den Gözaltına Alınan Eski Gol Kralı, Her Şeyi Anlattı(7/10)7


Fetullahçı Terör Örgütü'nün futbol yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan eski milli futbolcu ve gol kralı Zafer Biryol hakimlikteki sorgusu ardından serbest bırakılmıştı.



BYLOCK'U ÖMER ÇATKIÇ İLE İNDİRMİŞ



Zafer Biryol hakkındaki suçlamaların detayları ortaya çıktı. Şüphelinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, bu uygulamayı da daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanan kaleci Ömer Çatkıç ile birlikte indirdiği belirlendi.



HİMMET VERMİŞ



Sabah'ın haberine göre; Çatkıç'ın ifadesinde, ByLock'u telefonuna Zafer Biryol'un evinde indirildiğini söylediği öğrenildi. Zafer Biryol'un FETÖ ile ilk temasının 2001-2002 yılında Göztepe Spor Kulübü'nde futbol oynamaya başladığı sırada gerçekleştiği, örgütün sohbet toplantılarına burada başladığı, daha sonradan başka kulüplere transfer olsa da FETÖ ile irtibatını koparmadığı saptandı. Örgütün bankasına yüklü miktarda para yatırdığı belirlenen Biryol'un himmet adı altında örgüte yardımda bulunduğu belirlendi.



GÜLEN İLE GÖRÜŞMÜŞ



Örgüt liderini Pensilvanya'da ziyaret ettiği ve bizzat görüştüğü kaydedilen Zafer Biryol'un İstanbul'daki evinde örgütün sohbet toplantılarını gerçekleştirdiği, hatta bu toplantıların 15 Temmuz darbe girişimine kadar devam ettiği belirtildi.





 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Fetö  Den  Gözaltına  Alınan  Eski  Gol  Kralı  Her  Şeyi  Anlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER