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FETÖ'den gözaltına alınan kaymakam tutuklandı!

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN KAYMAKAM TUTUKLANDI!

Mardin'de FETÖ'den gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz, tutuklandı.

Tarih : 18 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : Fetö'den Gözaltına Alınan Kaymakam Tutuklandı!(9/10)5

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tutuklanırken, Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST BIRAKILDI

Mardin'de İçişleri Bakanlığınca açığa alındıktan sonra FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz ile Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan kaymakamlardan Erol Korkmaz tutuklanırken, Mehmet Yaşar Yeşiltaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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