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FETÖ'den gözaltına alınan Uğur Boral, bütün futbolcuları ifşa etti

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN UĞUR BORAL, BÜTÜN FUTBOLCULARI İFŞA ETTİ

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen Uğur Boral'ın FETÖ'den gözaltına alınınca toplantılara katılan futbolcuların isimlerini tek tek verdiği ortaya çıktı.

Tarih : 26 Aralık 2017, 17:00
Puan Ver : Fetö'den Gözaltına Alınan Uğur Boral, Bütün Futbolcuları İfşa Etti(7/10)3

FETÖ/ PDY'nin futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonda daha önce gözaltına alınan eski Milli futbolculardan Ömer Çatkıç ile Zafer Biryol tutuklanırken, Bekir İrtegün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAFÇI OLDU

İtirafçı olduğu belirtilen eski futbolcularla ilgili soruşturmayı yürüten polisin, geçtiğimiz günlerde bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynayan Uğur Boral'ı gözaltına aldığı ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre 17/25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine, FETÖ'nün kapatılan kurumlarından Bank Asya'ya 950 bin lira yatırdığı belirlenen Boral'ın gözaltına alındıktan sonra itirafçı olarak ifade verdiği öğrenildi.

FUTBOLCULARIN İSİMLERİNİ VERDİ

Uğur Boral'ın ifadesinde, 2003 yılında Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde FETÖ/PDY ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi. Boral'ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da tek tek verdiği öğrenildi. Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürüldü. Boral'ın itirafları doğrultusunda FETÖ'nün spor yapılanmasına yönelik yeni operasyonların yapılabileceği belirtildi.

FUTBOL İMAMINA BAĞLI 3 İMAM TESPİT EDİLDİ

Bu arada FETÖ'nün futbol imamı olduğu belirtilen Ali Şenel'e bağlı Anadolu illerinde görev yapan 3 ayrı imamın daha olduğu tespit edildi. Habertürk'ün, "3 Temmuz imamı" başlığıyla sayfasına taşıdığı ve 3 Temmuz 2011 şike sürecinde etkin rol oynadığı belirtilen Ali Şenel'e bağlı imamların, kulüplerde görev aldığı, özellikle transfer sürecinde devreye girdikleri öne sürüldü.

Futbolcunun transfer olmadan önce uğrayacağı ilk durağın, takımların imamları olduğu iddialar arasında. Transferlerde etkili olan imamlara yönelik soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

Milli Takım forması giyen Uğur Boral, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da futbol oynamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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