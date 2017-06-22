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fetö'den gözaltına alınan üsteğmene adli kontrol

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN ÜSTEĞMENE ADLİ KONTROL

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir üsteğmen çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 17:25
Puan Ver : Fetö'den Gözaltına Alınan Üsteğmene Adli Kontrol(6/10)7



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Sahra Sıhhiye Okulunda görevli olduğu öğrenilen üsteğmen C.G.'yi (32) gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan üsteğmen C.G., bugün çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


 


 


kaynak:sabah








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