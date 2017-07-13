Yurtdışından Gelen Oda Kokularını Beğenmeyince Kendi Markasını Yarattı
Senaryoydu Gerçek Oldu: Tatbikat Sırasında Deprem Meydana Geldi
Fenerbahçeli Eski Sporcu, Şimdi Hamallık Yapıyor
Fetö'den Gözaltına Alınan "Uyanış" Filminin Yapımcısının Evinden Fetullah Karabiber Çıktı
Darbe Gecesi İstanbul'da İlk Selayı Okuyan İmam: Vatandaşın Üzerinde Güven Oluşturdu
Kraft, Unilever'i Almak İçin Yeniden Harekete Geçecek
New York'ta Farelerle Mücadele İçin 32 Milyon Dolarlık Bütçe Ayrıldı
Adalet Bakanlığı "15 Temmuz" Bilançosunu Açıkladı: 50 Bin 510 Tutuklu Var
Fenerbahçe, Takımdan Ayrılan Bogdanovic'e Teşekkür Etti
Hacizlerle Boğuşan Sucuk Kralı Özlem Et Kapıya Kilit Vurdu
Kendisi Arabanın Altında, Ayakkabısı Üstünde Kaldı
Kaliforniya Üniversitesi'nde Bomba Alarmı
Tarihin En Büyük Uçak Kazası Son Anda Önlendi
Dağda Yaşayan Çobana Hiç Geçmediği Köprüden Trafik Cezası Geldi
Türkiye'den Abd'ye Büyük Teslimat! Yüzde 100 Yerli Üretildi
İstanbul Valisi Şahin: Beşiktaş Saldırısının Organizatörü Yakalandı
Tünelde Şov Yapan Motosikletli Genç Felaketten Kıl Payı Kurtuldu
Erdoğan'a Suikast Düzenleyen Fetö'cüler Mahkemeye 'hero' Yazılı Tişörtle Geldi
Fenerbahçe, Manchester City'de Forma Giyen Bony İle Anlaştı
Arabanın Vites Kutusundan Yılan Çıktı

FETÖ'den Gözaltına Alınan

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN "UYANIŞ" FİLMİNİN YAPIMCISININ EVİNDEN FETULLAH KARABİBER ÇIKTI

'Uyanış' filmin fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntülerden sonra büyük tepkiler alan filmin yapımcısı Ali Avcı gözaltına alındı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 13:50
Puan Ver : Fetö'den Gözaltına Alınan "Uyanış" Filminin Yapımcısının Evinden Fetullah Karabiber Çıktı(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını konu alan 'Reis' filminin yapımcısı, 15 Temmuz gecesini anlatan 'Uyanış' filminin ise yönetmeni olan Ali Avcı, FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı.

EVİNDEN FETULLAH KARABİBER ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ali Avcı, Bağcılar'daki evinde gözaltına alındı. Polis tarafından evde yapılan arama sırasında kaçan bir kişi ise kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan kişinin kendini Hasan Aslan olarak tanıttığı ancak yapılan kimlik kontrolünde bu kişinin FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi soruşturmasında firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Karabiber olduğu tespit edildi. Karabiber'in 'Bylock' kullanıcısı olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ALİ AVCI KİMDİR?

Reis ve Uyanış filmlerinin yönetmeni Ali Avcı, 28 Ocak 1981 yılında doğdu. Aslen Adıyamanlı olan Ali Avcı, doktora mezunudur. İlk kez 2010 yapımı Eşrefpaşalılar filmiyle adını duyuran Ali Avcı'nın Hop Dedik: Deli Dumrul, Dursun Çavuş ve Size Deniz Getireceğim, gibi yapımlarda imzası bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fetö  Den  Gözaltına  Alınan  "Uyanış"  Filminin  Yapımcısının  Evinden  Fetullah  Karabiber  Çıktı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER