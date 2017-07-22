FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN ESKİ KOMİSER YARDIMCISI YÜZLERCE KAÇAK TELEFONLA YAKALANDI
Mardin'in Midyat ilçesinde FETÖ'den ihraç edilen eski komiser yardımcısının kullandığı otomobilde, 250 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Mardin'de Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Şırnak'ın Cizre İlçesi'nden Midyat'a seyir halindeki 34 UE 0714 plakalı aracı durdurdu.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN ESKİ POLİS
Araç sürücüsü olan ve Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevliyken FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski komiser yardımcısı M.Y. indirilerek arama yapıldı.
ESKİDEN DE KAÇAKÇILIK ŞUBEDE GÖREVLİYMİŞ
Eski kaçakçılık komiseri M.Y.'nin aracında yapılan aramalarda, arka koltuk yanı ve bagaj kısmında gizlenmiş gümrük kaçağı 250 cep telefonu ele geçirildi.
Polis ekipleri araç ile kaçak cep telefonlara el koyarken, sürücü M.Y. gözaltına aldı. M.Y.'nin emniyetteki resmi işlemleri devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Jandarma Terfi Kararnamesi Açıklandı! 3 General, 14 Albay Terfi Etti
- Jandarma Terfi Kararnamesi Açıklandı: 2 General Emekli Edildi, 14 Yeni General Geldi
- Abd, Terör Örgütü Ypk'nin Adını Suriye Demokratik Güçleri Olarak Değiştirdi
- Erdoğan’Dan Mescid-İ Aksa Saldırısıyla İlgili Çok Sert Sözler
- Katar Emiri, Krizden Sonra İlk Kez Konuştu: Biz Bir Sınava Girdik Ve Sınavı Başardık
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Volkan Şen'le Görüşüyor
- Mehmet Özdilek, Milli Takım'da Fatih Terim'in Yardımcısı Oldu
- Neymar Barcelona Yönetimiyle Görüştü: Beni Bırakın, Psg'ye Gideyim
- G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün: Denayer Gündemimizde
- Eskişehirspor, Nihat Kahveci'yi Teknik Direktör Listesine Aldı
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı
- Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!
- Abd'de Öldürülen Kızının Cenazesine Katılabilmek İçin Başkan Trump'a Yalvardı
- Cinsel İlişki Kölesi Zannettiler, Meğer Durum Başkaymış
- Oyuncak Silahla Soyguna Geldi, Sandalyenin Gazabına Uğradı
Bu Haberle İlgili Yorumlar