FETÖ'DEN MÜHÜRLENEN DERNEKTE YAĞMA: 40 GÖZALTI
GAZİANTEP'te, FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında mühürlenen Kimse Yok mu Derneği'ne giren kişiler, yardım amacıyla toplanan malzemeleri yağmaladı.
GAZİANTEP'te, FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında mühürlenen Kimse Yok mu Derneği'ne giren kişiler, yardım amacıyla toplanan malzemeleri yağmaladı. İhbarla gelen polis, yardım malzemelerini yağmalayan aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 40 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, akşam saatlerinde Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu kişiler, darbe girişiminin ardından OHAL kararnamesiyle kapatılan Kimse Yok mu Derneği'nin mühürlenen şubesine girip içerisindeki gıda ve giyecek gibi yardım malzemelerini yağmalamaya başladı.
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