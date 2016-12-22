

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 22 Aralık Perşembe günü raporu.



ETÖ'NÜN İSTANBUL VALİLİĞİ İŞGAL GİRİŞİMİNE 2. İDDİANAME







FETÖ'nün İstanbul Valiliği'ni işgal girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada, 24 asker hakkında, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle ikinci iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylandı. 158 sayfalık iddianame, yeni kurulan terör ihtisas mahkemesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.



ANTALYA'DA 1 ZANLI TUTUKLANDI







Antalyada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı.







Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, polis memuru, infaz koruma memuru ve çeşitli mesleklerden 7 kişi gözaltına alındı.







Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4ü savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.







Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 3 zanlıdan 2si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, bir kişi tutuklandı. (AA)







İSTANBUL'DA 32 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.







İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalanan 35 kişiden 32'sinin emniyetteki sorguları tamamlandı.







Soruşturma kapsamında, şüphelilerin, FETÖ/PDY'ye maddi destek sağlamak amacıyla Atatürk Havalimanı'ndan Tanzanya'ya 5 bavul dolusu 42 kilogram ağırlığında ve miktarı henüz belirlenemeyen parayı götürdüklerinin tespit edildiği bildirildi. Aralarında iş adamlarının da bulunduğu şüphelilerden 3'ünün Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında hava trafik kontrolörü olarak çalıştığı öğrenildi.







Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, FETÖ/PDY'ye ait örgütsel dokümanlar, Fetullah Gülen'in sohbet görüntülerinin yer aldığı 77 DVD ile Gülen'in kitapları, F, G ve B serisi 13 adet 1 dolar ile 5 tabanca ele geçirildi.







İşlemleri tamamlanan 32 kişi adliyeye sevk edilirken, 3 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.







İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 85 ekibin 10 Aralık'ta 57 adrese gerçekleştirdiği operasyonda, 10 Temmuz 2014'te Atatürk Havalimanı'ndan Tanzanya'ya yüklü miktarda para çıkardıkları belirlenen iş adamları Hakan G, Abdullah Yıldırım D, Ferhat E, Gürkan Z. ve Saffet Ö. ile Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında çalışan hava trafik kontrolörlerinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.