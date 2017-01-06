

FETÖ'NÜN AKOM'U İŞGAL DAVASI







FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Sırasında AKOM'u işgal girişimine ilişkin 5'i tutuklu 17 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. (Veli SARIBOĞA / İSTANBUL)







KIRIKKALE'DE FETÖ OKULLARININ HİSSEDARI 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI







KIRIKKALE'de, FETÖ/PDY'ye ait kapatılan okulların hissedarlarına yönelik operasyon düzenledi, 16 kişi gözaltına alındı.







Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ/PYD yönelik soruşturma kapsamında kent merkezinde bulunan okullarının hissedarı olan 16 kişi gözaltına alınırken, zanlıların ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Bu arada FETÖ okullarının hissedarı olan bazı kişilerin de yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Dün akşam üstü gözaltına alınan 16 zanlının Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları devam ediyor. Zanlılar, ifadelerinden sonra Adliye'ye çıkarılması bekleniyor. (DHA)







YOZGAT'TA 1 ESNAF TUTUKLANDI







Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan esnaf tutuklandı.







Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen esnaf E.A'yı gözaltına aldı.







Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)







SİİRT'TE 9 KİŞİ TUTUKLANDI







Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.







Edinilen bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.







Şüphelilerden bir emniyet amiri, bir komiser yardımcısı, 5 polis memuru ve 2 öğretmen tutuklanırken; bir emniyet amiri, bir komiser yardımcısı ve 6 polis memuru hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. (İHA)







ANTALYA'DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI







ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı, 18'i adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.







Gazipaşa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, Ak Parti eski İlçe Başkanı Bahattin Akşit'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye sevk edildi.







Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerin ifade işlemleri sabah saatlerinde sona erdi. Yargılama sonunda Durmuş Köse ve Ali Kalaycı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken Mustafa Aktaş, Bahattin Akşit, Celalettin Oktay, Mustafa Yıldız, Hilal Yüksel, Süleyman Topsakal, Seyit Doğan, Bilal Yüksel, Mehmet Akçakaya, İbrahim Torun, Murat Büyükakça, Meral Oktay, Nurgül Özen, Nurgül Uysal Tosun, Tayfun Sözel, Yusuf Sertgöz, Musa Ekinci ve Uğurcan Özdemir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)







ADIYAMAN MERKEZLİ OPERASYONLARDA 10 KİŞİ YAKALANDI







Adıyaman merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda zabıt katipliği il sorumlularının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.







Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman merkezli Ankara, Siirt, Bingöl, Hatay ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslene eş zamanlı operasyon düzenlendi.







Operasyonda toplam 10 kişi gözaltına alınırken, Adıyaman'da yakalanan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (AA)







İSTANBUL'DA 70 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ







Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) emniyet ayağına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbuldaki polis okullarında "ağabeylik" yaptıkları tespit edilen ve aralarında 27 emniyet personelinin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün emniyet yapılanması içerisinde "ağabeylik" yapan 43 sivil ve 27 emniyet personeline yönelik gözaltı kararı verildi.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde İstanbul merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.







Operasyon kapsamında aramaların devam ettiği ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. (AA)







kaynak:habertürk