FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞTI! MİT TIR'LARI KUMPASINI AYDINLATAN ESKİ İSTİHBARAT MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI
FETÖ soruşturmasında tutuklanan Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Ulusoy, serbest bırakıldı. Ulusoy, ayrıca MİT TIR'ları kumpasını aydınlatmasıyla adını duyurmuştu.
FETÖ soruşturması kapsamında resmi evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, avukatının itirazı üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.
ÖRGÜTÜN HEDEFİNDEYDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine FETÖ'cüler tarafından 'böcek' diye tabir edilen dinleme cihazları yerleştirildiğinin ortaya çıkmasının ardından emniyette tasfiyeler yapıldı. Ulusoy da skandal olayın ardından 2013 Temmuz'da Ankara İstihbarat Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Göreve geldikten sonra FETÖ ile yaptığı etkin mücadele nedeniyle örgütün en çok hedef aldığı isimlerin başında gelen Ulusoy'un FETÖ'den tutuklanması kafaları karıştırdı. Ulusoy, göreve başladıktan sonra FETÖ'nün 17-25 Aralık'ı öne çekmesine neden olan operasyonlar yaptı. Ulusoy, İstihbarat Şube Müdürlüğü'ndeki FETÖ'cüleri tasfiye ederek, 17-25 Aralık'ın Ankara ayağına büyük darbe vurdu.
Ulusoy'un, 17-25 Aralık darbe girişimi ile MİT TIR'larının durdurulması kumpasının aydınlatılması ve önlenmesinde büyük rolü olduğu biliniyor.
MİT TIR'LARI KUMPASINI ÇÖZDÜ
FETÖ, Türkiye'yi zor durumda bırakmak ve itibarsızlaştırmak için 1 ve 19 Ocak 2014'te Adana ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulması kumpasına imza attı. Kumpasın aydınlatılmasında da Ulusoy büyük rol oynadı. Ulusoy'un başında bulunduğu İstihbarat Şube Müdürlüğü o dönem, MİT'e ait TIR'ların yola çıkmasının ardından Keçiören Etlik'ten ihbarın yapıldığı ankesörlü telefon ile güvenlik kamera incelemeleri sonucunda ihbarı yapan Ankara İl Jandarma İstihbarat Şube biriminde görevli 2 personeli deşifre etti.
DARBE GİRİŞİMİ SONRASI FETÖ'CÜLERİN YAKALANMASINI SAĞLADI
2015 Ekim'de meydana gelen Ankara Tren Garı patlamasının ardından açığa alan Ulusoy, 15 Temmuz sonrası yine bu göreve getirildi. 15 Temmuz'da görevli olmamasına rağmen Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek darbecilerle çatışan Ulusoy, darbe girişimi sonrası binlerce FETÖ üyesinin yakalanıp tutuklanmasını sağladı.
"PERSONELİME BÖYLE BİR TALİMAT KESİNLİKLE VERMEDİM"
Ulusoy, savcılıkta verdiği 5 sayfalık ifadesinde, dosya şüphelisi olan Muhammet Tolga Erpolat ile nasıl tanıştığını anlattı. Ulusoy, koruma görevi sağladığı ileri sürülen Erpolat ile ilk olarak, 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan vasıtasıyla makamında tanıştığını söyledi. Ulusoy, "31 Ağustos 2016 tarihli bilgi iletim formunun değiştirdiğim iddiaları asılsızdır, altımdaki personele de böyle bir talimat kesinlikle vermedim" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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