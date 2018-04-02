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FETÖ'den Tutuklu Eski HSYK Üyesi Cezaevinde Öldü

FETÖ'DEN TUTUKLU ESKİ HSYK ÜYESİ CEZAEVİNDE ÖLDÜ

FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi Teoman Gökçe, cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Tarih : 02 Nisan 2018, 21:50
Puan Ver : Fetö'den Tutuklu Eski Hsyk Üyesi Cezaevinde Öldü(6/10)2

Eski HSYK üyesi Teoman Gökçe, FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gökçe, hayatını kaybetti.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANMIŞTI

Eski HSYK 1.Daire üyesi Teoman Gökçe, 15 Temmuz darbe girişimin ardından FETÖ üyesi olduğu iddiası ile tutuklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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