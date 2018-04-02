FETÖ'DEN TUTUKLU ESKİ HSYK ÜYESİ CEZAEVİNDE ÖLDÜ
FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi Teoman Gökçe, cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Eski HSYK üyesi Teoman Gökçe, FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gökçe, hayatını kaybetti.
FETÖ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANMIŞTI
Eski HSYK 1.Daire üyesi Teoman Gökçe, 15 Temmuz darbe girişimin ardından FETÖ üyesi olduğu iddiası ile tutuklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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