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FETÖ'den yargılanan iş adamlarına en üst sınırdan hapis!

FETÖ'DEN YARGILANAN İŞ ADAMLARINA EN ÜST SINIRDAN HAPİS!

Bursa'da FETÖ üyesi olmakla suçlanan 9 iş adamına silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan en üst sınırdan 8'er yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Tarih : 02 Nisan 2018, 21:00
Puan Ver : Fetö'den Yargılanan İş Adamlarına En Üst Sınırdan Hapis!(7/10)3

Bursa'da FETÖ üyesi olmakla suçlanan iş adamları A.B, F.Ö, H.U, H.T, H.Z.T, R.Ü, E.A, Ö.Ö. ve C.Ç, 8'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

8'ER YIL, 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan Bursalı iş adamları A.B, F.Ö, H.U, H.T, H.Z.T, R.Ü, E.A, Ö.Ö. ve C.Ç. hakkında karar verildi. Sanıklar silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan en üst hadden cezalandırılıp takdiri indirim uygulanarak 8'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

SANIKLAR TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİ

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'sı tutuklu, 2'si firar 18 sanığın yargılandığı davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve aileleri katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Savcı, tutuksuz sanıklar E.A, Ö.Ö. ve C.Ç. ile tutuklu yargılanan 6 sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmasını ve tutuksuz yargılanan 3 iş adamının tutuklanmasını talep etti. Mütalaadan sonra yeniden söz hakkı verilen sanıklar mütalaaya katılmadıklarını kaydetti.

TUTUKSUZ YARGILANAN 3 İŞ ADAMI TUTUKLANDI

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu 6 sanık ve tutuksuz yargılanan iş adamları E.A, Ö.Ö. ve C.Ç. hakkında 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Ayrıca tutuksuz yargılanan iş adamlarının kaçma ihtimalleri göz önünde bulundurularak tutuklanmalarına karar verildi.

Ayrıca dava dosyasında ismi geçen firari sanıklar D.A. ve H.Ç. ile tutuksuz sanıklar Y.Ş, S.Y, S.Y, M.Y. ve M.Ş'nin dosyalarının tefrik edilmesine karar verildi. Yine dosyada adı geçen ve tutuksuz yargılanan sanıklardan A.D. ve M.D. hakkında da 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti sanıkların tutuklanmasına yer olmadığına hükmetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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