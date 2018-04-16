Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Sarılar İnşaat ortaklarından Adem ve Yavuz Sarı kardeşlerin, 250'şer bin lira kefaletle tahliyelerine karar verildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEMEDİ

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Adem Sarı, Yavuz Sarı ile yakınları ve avukatları katıldı. Adem Sarı savunmasında, FETÖ'yle bir bağlantısı olmadığını, bu nedenle etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyledi. MASAK ve bilirkişi raporuna karşı teknik açıklamalar yapacağı için savunmasının kaydedilmesini talep etmesi üzerine Sarı'nın savunması Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı.

KAYINPEDERİ YÜZÜNDEN FETÖ'YE YAKIN OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Kardeşi Kadir Sarı'nın firari kayınpederi Hasan Yılmaz'ın örgütün kapatılan Rasanet Vakfı başkanı, firari kayınbiraderi Ammar Yılmaz'ın FETÖ'nün Antalya'da ileri gelenlerinden olduğunu kaydeden Sarı, kardeşinin de bu akrabalık ilişkilerinden dolayı söz konusu yapıya yakın durduğunu ileri sürdü.

SUÇLAMALARI REDDEDİP BERAATINI İSTEDİ

Kardeşinin 2015'te örgütün okullarından Toros Koleji'ne ortak olmasından sonra şirketlerin zarar göreceği gerekçesiyle hisselerini devretmesini istediklerini iddia eden Sarı, Haziran 2015'te de kardeşinin şirket hisselerini aldıklarını söyledi. Üzerine atılı örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmeyen Adem Sarı, tahliye ve beraatını talep etti.

250'ŞER BİN LİRA KEFALETLE TAHLİYELERİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak, sanıklar hakkında bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yeterli olacağı kanaatiyle yurt dışı çıkış yasağı uygulayarak, ayrı ayrı 250 bin lira kefaletle tahliyelerine karar verdi.

Kaynak: haberinburada