Fetö'nün 118 Gaybubet Evine Baskın! Telefonlarını Pencereden Attılar
Fetö'nün Üst Düzey İsimlerinden! Kod Adı 'bayram' Unvanı 'müdür'
Her Yerde Aranıyordu, Sele Kapılan 13 Yaşındaki Kızdan Acı Haber Geldi
Düğün Dönüşü Feci Kaza! Kafa Kafaya Çarpıştılar: 2 Ölü, 6 Yaralı
Tır'a Çarpıp Takla Atan Otomobil Hurda Yığınına Döndü: 3 Ölü, 3 Yaralı
İstanbullular Dikkat! Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı
Meteoroloji Bugün İçin 17 İli Birden Uyardı, Vatandaşlara Çağrı Yaptı
Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin Kızının Nikah Şahidi Oldu
Bengü'nün Mutlu Günü! Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı
Aleyna Tilki, Annesinden Azar İşitti!
Canan Karatay'dan Güzellik İçin Kelle Paça Önerisi
Faciadan Kıl Payı Dönüldü! Kalkış Sırasında Motor Alev Aldı
Muharrem İnce İçin İlk Seçim Şarkısı Yazıldı!
Yüzlerce Sözleşmeli Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Manu'nun Efsanesi Sir Alex Ferguson Hastaneye Kaldırıldı!
Gazze'de Büyük Patlama: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti!
Kakava Ateş Yükseldi, Romanlar Dansıyla Büyüledi
Rusya'da Avm Yangını: 200 Kişi Tahliye Edildi
Galatasaray Yarı Finalde Veda Etti!
Taraftar Tribünde Ağladı, Efsane Takım Küme Düştü

FETÖ'NÜN 118 GAYBUBET EVİNE BASKIN! TELEFONLARINI PENCEREDEN ATTILAR


FETÖ'nün 118 gaybubet evine baskın! Telefonlarını pencereden attılar
Tarih : 06 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : Fetö'nün 118 Gaybubet Evine Baskın! Telefonlarını Pencereden Attılar(10/10)6

İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, istihbarat birimlerinin kentin çeşitli ilçelerinde belirlediği 118 gaybubet evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 72 kişi gözaltına alındı.

118 GAYBUBET EVİ TESPİT EDİLDİ

İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 118 gaybubet evi tespit edildi. Yapılan takipte, evlerde halen 3 ayrı gurubun FETÖ/PDY için çalışmalar yürüttüğü belirlendi. Bu evlerde, Türkiye genelinde sözde yöneticilik görevi üstlenmiş örgüt mensuplarının, yakalanmamak için bölge değiştirerek faaliyetlerine devam ettiği, cezaevinde yatan şüphelilerin ailelerine yine örgütün himmet yöntemi ile topladıkları paraları dağıttıkları, gaybubet evlerinin kiralarını ödedikleri ve örgüt içerisinde bugünler geçecek algısı ile birbirlerini motive etmeye çalıştıkları saptandı.

ADRESLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, örgütün sözde İzmir il imamı, Ağrı, Ardahan, Balıkesir ve Trabzon eski il imamları, Karadeniz eski bölge imamı, eğitim sorumluları ile emniyet ve TSK mensuplarının mahrem imamları yakalayarak gözaltına alındı.

CEP TELEFONLARI PENCERELERDEN ATTILAR

Baskınlar sırasında polis ekiplerini karşılarında gören bazı şüpheliler, örgüte ait bilgiler ve gizli haberleşme uygulamalarının yer aldığı cep telefonlarını balkon ve pencerelerden dışarı fırlattı. Polislerin sokaklarda yaptığı aramalarda, evlerden atılan 12 cep telefonu bulundu. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, baskın yapılan evlerden birinin bulunduğu apartmanda ikamet edenlerin tamamının FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı. Binadakilerin tamamı gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fetö  Nün  118  Gaybubet  Evine  Baskın  Telefonlarını  Pencereden  Attılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER