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fetö'nün ablaları tutuklandı!

FETÖ'NÜN ABLALARI TUTUKLANDI!

Manisa'daki operasyonda, örgütün kadın yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen 9 kişi tutuklandı.

Tarih : 10 Aralık 2016, 10:25
Puan Ver : Fetö'nün Ablaları Tutuklandı!(8/10)7


Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "kadın yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda örgütün "kadın yapılanması"nda faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 20 kadından 14'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen ve örgüt hiyerarşisinde "abla" olarak anıldıkları belirtilen 9 kadın çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



Şüphelilerden Ayfer Ç, Emine B, Emine G, Merve Y. ve Nagihan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tutuklanan zanlıların, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olmak isteyen bazı kadınlara emniyet nezarethanesinde baskı yaptığı da ileri sürüldü.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fetö  Nün  Ablaları  Tutuklandı    haber

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