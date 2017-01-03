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fetö'nün akademik yapılanmasına ilişkin ilk iddianame...

FETÖ'NÜN AKADEMİK YAPILANMASINA İLİŞKİN İLK İDDİANAME...

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında, 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tarih : 03 Ocak 2017, 17:17
Puan Ver : Fetö'nün Akademik Yapılanmasına İlişkin İlk İddianame...(8/10)5


İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında profesörlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmasının 13 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün İstanbul Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik hazırlanan ilk iddianamenin üzerindeki inceleme işlemlerini tamamladı.



İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, tutuklu 14 sanığın bu hallerinin devamına ve duruşmaların 13, 14, 15 ve 16 Şubat tarihlerinde, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasına hükmetti.



Ceza istemleri



Aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 şüpheli hakkında hazırlanan 191 sayfalık iddianamede, bazı şüphelilerin "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, bazılarının ise "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



İddianamede, bazı şüphelilerin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilerek, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'daki hesaplarında hareketlilikler yaşanması üzerine ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, örgütün simge parası 1 dolar bulunduğu ifade edildi. FETÖ yapılanmasının da anlatıldığı iddianamede, bazı akademisyenlerin, örgütün üniversitedeki faaliyetlerine ilişkin ifadelerine de yer verildi.



 



kaynak:trthaber








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