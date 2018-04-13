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FETÖ'nün 'Bahçıvan' lakaplı üst düzey askeri imamı yakalandı

FETÖ'NÜN 'BAHÇIVAN' LAKAPLI ÜST DÜZEY ASKERİ İMAMI YAKALANDI

Adana'da FETÖ'nün 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda 'Bahçıvan' lakaplı üst düzey askeri imamı olduğu ortaya çıkan kişi yakalandı.

Tarih : 13 Nisan 2018, 12:00
Puan Ver : Fetö'nün 'bahçıvan' Lakaplı Üst Düzey Askeri İmamı Yakalandı(10/10)6

Adana'da FETÖ/PDY kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda yakalanan Kamuran E.'nin 'Bahçıvan' lakaplı üst düzey askeri imamı olduğu ortaya çıktı. Örgüt lideri Gülen'in, Kamuran E.'ye 'Gülen' imzalı saat gönderdiği de belirlendi.

KAÇAKÇILIK ŞUBE EKİPLERİ BASKINDA 6 KİŞİYİ YAKALADI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan 'gaybubet' evine operasyon düzenledi. 11 Nisan'da yapılan şok baskında, Kamuran E.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi yere yatırılarak gözaltına alındı.

15 TEMMUZDAN SONRA ÖRGÜTÜ TEKRAR AYAKLANDIRMAK İSTEMİŞLER

Ekipler, Kamuran E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusunda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dağılma sürecine giren örgütü tekrar toparlamaya çalıştığı ve devletin çeşitli birimlerine tekrar sızmak istediklerini öğrendi.

"BAHÇIVAN" LAKAPLI ÜST DÜZEY ASKERİ İMAM YAKALANDI

Ayrıca Kamuran E.'nin de üst düzey askeri imam olduğu, bizzat örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından 'Bahçıvan' lakabı verilip, kendisine imzalı saat verdiği anlaşıldı. Evde yapılan aramalarda ise 84 bin lira para ve örgütsel doküman bulundu. Zanlıların sorgusu devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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