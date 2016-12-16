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fetö'nün bestecisi yakalandı

FETÖ'NÜN BESTECİSİ YAKALANDI

Antalya'da, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen M.Ç.'nin, FETÖ operasyonları kapsamında kapatılan Toros Eğitim kurumlarında müzik öğretmeni olarak görev yaptığı ve Fetullah Gülen'in şiirlerini bestelediği belirlendi.

Tarih : 16 Aralık 2016, 15:45
Puan Ver : Fetö'nün Bestecisi Yakalandı(6/10)8


Antalya'da, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen M.Ç.'nin, FETÖ operasyonları kapsamında kapatılan Toros Eğitim kurumlarında müzik öğretmeni olarak görev yaptığı ve Fetullah Gülen'in şiirlerini bestelediği belirlendi. Fetullah Gülen'in şiirlerinden oluşan 'Bir Işık Sun' adlı albüm çıkartan M.Ç.'nin, Fetullah Gülen'e ait 10-15 şiiri bestelediği kaydedildi.



M.Ç., albüm çalışmalarını yaparken yaşadıklarını, bir röportajında şöyle anlattı:



"Atlastan Cepkenli Yiğit Akıncı şiirini bestelemeye çalıştım. Arkadaşlar güzel olmuş filan diye teşvik edince diğer şiirleri de bestelemeye başladım. 10-15 beste olunca bunları bir albüm çalışmasına dönüştürme fikri oluştu. Kalk yiğidim ve Yiğit Akıncı'nın bestelerini demo olarak bir kasete okudum. Hocamıza dinletmek ve fikrini almamız gerekiyordu. Karşıyaka Yamanlar Lisesi'nin 5'inci katında hocamızın duyabileceği bir ortamda kaseti çalmaya başladık. Hocamız sesi duyunca yanımıza geldi ve 'Bu nedir' diye sordu. Rıdvan ve Barbaros hocam da 'Arkadaşımız beste çalışması yapmış müsaade ederseniz fikrinizi almak istiyoruz' dediler. Salona geçtik ve iki ezgiyi hocamıza dinlettik. Hocamız besteleri dinlerken ağladı. Bu işin olabileceğini ifade etti. Tarz olarak da 'Bizim melodileri kullanmışsınız güzel olmuş' diye de iltifat etti. Bu ifadeden anladım ki hocamız tarz olarak kendi kültürümüze dayalı melodik yapıyı seviyor ve öyle olmasını arzu ediyordu. Bu tabii bize büyük aşk ve şevk verdi."



 



kaynak:sabah








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