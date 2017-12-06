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FETÖ'nün gaybubet evlerine baskın! Gülen'in yeğeni de gözaltında

FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİNE BASKIN! GÜLEN'İN YEĞENİ DE GÖZALTINDA

Ankara'da FETÖ'nün gaybubet evlerine yapılan operasyonda, gözaltına alınan 57 kişinin arasında FETÖ lideri Gülen'in yeğeni Salman Gülen de var.

Tarih : 06 Aralık 2017, 11:10
Puan Ver : Fetö'nün Gaybubet Evlerine Baskın! Gülen'in Yeğeni De Gözaltında(9/10)5

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adrese düzenlediği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 87 şüpheliden 57'sini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında, Fethullah Gülen'in yeğeni Salman Gülen'in de olduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince yürütülen çalışmalar sonucu, halen örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 87 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

GÖZALTI SAYISI 57'YE YÜKSELDİ

Şüphelilerin kaldığı ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan 65 adrese, Organize Suçlar ekiplerince düzenlenen operasyonlarda öne 47 kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarda ise gözaltı sayısının 57'ye yükseldiği açıklandı. Şüphelilerin bu evlerde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve toplantılar yaptıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamının, devam eden FETÖ soruşturmalarında arandıkları ve ikametlerini terk ederek "gaybubet" evlerinde saklandıkları öğrenildi.

GÜLEN'İN YEĞENİ DE GÖZALTINDA

Yakalanan şüpheliler arasında, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ile firari mahrem imamlardan bazılarının da bulunduğu kaydedildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 30 firarinin yakalanması için de operasyonların devam ettiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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