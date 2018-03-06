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FETÖ'nün hijyen evlerine baskın! 9 kız öğrenci gözaltında

FETÖ'NÜN HİJYEN EVLERİNE BASKIN! 9 KIZ ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Adıyaman'da FETÖ'nün yeni yapılanması olan hijyen evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 kız öğrenci gözaltına alındı.

Tarih : 06 Mart 2018, 21:50
Puan Ver : Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında(10/10)6

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'hijyen evleri' adı verilen yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan üniversite öğrencisi 9 kız gözaltına alındı.

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, üniversite öğrencileri T.O., A.G., S.A., M.A., H.Ç., H.B., F.E., S.B. ve H.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturma kapsamında kız öğrencilerin bulunduğu adresi saptayan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, 'hijyen evleri' adı verilen örgütün yeni yapılanmasının yer aldığı belirtilen bir eve baskın düzenledi. Operasyonda arama yapılan evde, haklarında yakalama kararı bulunan üniversite öğrencisi 9 kız gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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