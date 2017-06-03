

Diyarbakır Emniyet Müdürülüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin iletişim programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen mahrem imamlara yönelik operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi Mezopotamya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde bulunan ve örgüt üyelerinin ailelerinden ayrı olarak yaşadıkları 'gaybubet' olarak bilenen gizli hücre evine polis, baskın düzenledi. Baskında, cep telefonları ve tabletlerde bulunan programları sıfırlamaya çalıştıkları belirtilen 3 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.







kaynak:milliyet