İzmir'de, FETÖ/PDY'nin kripto subaylarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesinin ardından tutuklanan Maçka İlçe Jandarma eski Komutanı Teğmen Zabit Zengin, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"İKİ SATIR İFTİRA İLE AYLARDIR TUTUKLUYUM"

Trabzon 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Maçka İlçe Jandarma eski Komutanı Teğmen Zabit Zengin, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkemedeki savunmasında FETÖ/PDY'ye karşı mücadele verdiğini ifade eden Zengin, "İşitme kaybı yaşıyorum. Bu kendiliğinden olmadı.Güneydoğdu'da operasyonlara katıldım. Kendini bilmez bir iftiracı yüzünden yargılanıyorum. Ben bu örgüte karşı mücadele ettim. Çorum'da hırsızı yakaladım, kamera görüntüleri olmasına rağmen, hakim yüzleri net görülmediği için serbest bıraktı. Ben ise yalancı bir tanık yüzünden tutukluyum. Ama ülkeme küsmüyorum. İki satır iftira ile aylardır tutukluyum" dedi."MÜVEKKİLİM DÜZENBAZ BİR YALANCININ KURBANI OLDU"

Duruşmada Zengin'in avukatı Gülcan Özgür de müvekkiline iftira atıldığını öne sürerek "Müvekkilim düzenbaz, yalancı bir adamın kurbanı oldu" ifadesini kullandı.7 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Savcının mütalaasının ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Zabit Zengin'i, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Zengin'e iyi hal indirimi yapılmasına da yer olmadığı yönünde hüküm verdi.

Kaynak: haberinburada