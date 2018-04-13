FETÖ'NÜN KULLANDIĞI YENİ HABERLEŞME PROGRAMI DEŞİFRE OLDU!
FETÖ üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı deşifre oldu.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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