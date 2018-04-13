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FETÖ'NÜN KULLANDIĞI YENİ HABERLEŞME PROGRAMI DEŞİFRE OLDU!


FETÖ'nün kullandığı yeni haberleşme programı deşifre oldu!
Tarih : 13 Nisan 2018, 09:50
Puan Ver : Fetö'nün Kullandığı Yeni Haberleşme Programı Deşifre Oldu!(10/10)6

FETÖ üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı deşifre oldu.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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