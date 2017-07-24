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FETÖ'nün 'Mahrem Abisi' Kovalamacada Polise Tosladı, Soluğu Kodeste Aldı

FETÖ'NÜN 'MAHREM ABİSİ' KOVALAMACADA POLİSE TOSLADI, SOLUĞU KODESTE ALDI

Konya'da 'Mahrem abi" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılan 30 yaşındaki Murat Ebeş, Sakarya'da 'dur' ihtarına uymayıp, ekip otosuna ve 1 polise çarptı. Gözaltına alınan Ebeş, Konya'ya getirildi.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 12:30
Puan Ver : Fetö'nün 'mahrem Abisi' Kovalamacada Polise Tosladı, Soluğu Kodeste Aldı(10/10)6

Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sorumlu 'Mahrem abisi' olduğu suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan 30 yaşındaki makina mühendisi Sultan Murat Ebeş, Sakarya'da 'dur' ihtarına uymayıp, ekip otosuna ve 1 polise çarptı. Ebeş, polisler tarafından yakalanırken, yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Ebeş, polisler tarafından yakalanırken, yaralı polis hastaneye kaldırıldı.

"MAHREM ABİ OLARAK NİTELENDİRİLEN 115 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI"

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darba girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sorumlu 'Mahrem abi' olarak nitelendirilen 115 kişi hakkında 'Anayasayı ihlal, Yasama organını engellemeye teşebbüs, Hükümete karşı isyan ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine geçen 24 Mayıs günü 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda ilk etapta 30 kişi gözaltına alındı. Ardından yerleri tespit edilen şüphelilerden bazıları çeşitli zamanlarda gözaltına alındı.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon sırasında gözaltına alınmayan Sultan Murat Ebeş'in Sakarya'da saklandığını saptadı. Bunun üzerine Ebeş'i, yakalamak için Konya'dan bir ekip gönderildi. Ebeş'in, evinin önünde beklemeye başlayan polis, dün şüphelinin eşiyle birlikte otomobille evden ayrılmasını ardından takibe başladı. Kısa süren takibin ardından polis 'dur' ihtarında bulundu. Ebeş, ihtara uymadı.

KENDİSİNİ DURDURMAK İSTEYEN POLİSE ÇARPTI

Yaşanan kovalamaca sırasında Serdivan ilçesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı araştırma ekipleri, Ebeş'in aracının önüne kesmek için önlem aldı. Ebeş de, kendisini durdurmak isteyen polis memuru ve ekip aracına çarptı. Çarpma sonucu yaralanan polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Ebeş'in, yine örgütün ablası olduğu suçlamasıyla aranan eşini de kaçarken yolda indirdiği öğrenildi.

ASKERİ LİSELERDEKİ ÖĞRENCİLERDEN 'SORUMLU ABİ' İDDİASI

Sultan Murat Ebeş'in, örgütün askeri liselerdeki öğrencilerden sorumlu 'Mahrem abi' görevini yürüttüğü ileri sürüldü. Ebeş, hakkında Konya'nın yanı sıra Kocaeli ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalarda da yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan Ebeş, sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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