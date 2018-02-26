Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

FETÖ'nün Mahrem İmamlarıyla Ankesörlü Telefondan Konuşan 42 Asker Tutuklandı

FETÖ'NÜN MAHREM İMAMLARIYLA ANKESÖRLÜ TELEFONDAN KONUŞAN 42 ASKER TUTUKLANDI

FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları için gözaltına alınan askerlerden 42'si tutuklandı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 13:20
Puan Ver : Fetö'nün Mahrem İmamlarıyla Ankesörlü Telefondan Konuşan 42 Asker Tutuklandı(7/10)3

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen ve terör örgütünün TSK içindeki kripto üyeleri oldukları iddiasıyla gözaltı alınan askerlerden 42'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 74 şüphelinin emniyetteki işlemeleri devam ederken diğer 48 şüphelinin aranması ise sürüyor.

106'SI MUVAZZAF 170 ASKER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul dahil olmak üzere 38 farklı ilde aynı anda operasyon başlatılmış, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Genel Komutanlıkları'nda farklı rütbelerde görevli 106'sı muvazzaf, 10'u emekli, 44'ü ihraç, 3'ü istifa 7'si ise ilişiği kesilen öğrenci asker olmak üzere 170 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. 122 şüpheli gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BYLOCK YERİNE ANKESÖRLÜ TELEFON

Soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları iddia edilen söz konusu şüphelilerin deşifre olmamak adına örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullanmadıkları bunun yerine ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri iddia edildi.

TALİMATLARI ÖRGÜT 'ABİ'LERİNDEN ANKESÖRLÜ TELEFONDAN ALDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Yapılan incelemelerde askeri personellerden sorumlu olan ve örgütsel olarak "abi-imam" tabir edilen yönetici düzeyindeki kişilerin kamuya açık market, büfe, lokanta gibi işletmelerde bulunan bulunan sabit (kontörlü) hatları kullanarak sorumlusu olduğu "öğrenci" tabir edilen askeri personellere talimat vermek veya örgütsel toplantıya çağırmak amacıyla aradığı, aramanın tek yönlü olduğu, sadece sorumlu şahsın arama yaptığı ifade edildi.

EN ÇOK ARAMA YAPILAN ANKESÖRLÜ TELEFON ÜSKÜDAR KISIKLI'DAN

İstanbul'da bu amaçla Üsküdar Kısıklı'da bulunan bir iş yerindeki hattan 264 askeri personelle irtibat kurulduğu, bu kişilerden 94'ü hakkında darbe girişimine katıldıkları veya örgütsel faaliyet yürüttükleri için daha önceden işlem yapıldığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fetö  Nün  Mahrem  İmamlarıyla  Ankesörlü  Telefondan  Konuşan  42  Asker  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER