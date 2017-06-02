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FETÖ'NÜN MASKESİNE OPERASYON!


FETÖ'NÜN MASKESİNE OPERASYON!
Tarih : 02 Haziran 2017, 15:03
Puan Ver : Fetö'nün Maskesine Operasyon!(5/10)2


Fethullahçı Terör Örgütü'nün Dinler Arası Diyalog safsatasını yaygınlaştırmak, dünya nezdinde örgütün önünü açmak üzere hayata geçirdiği ve örgütün menfaatleri çerçevesinde maske olarak kullanılan Antalya Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği (AKDİM)'e operasyon düzenlendi. 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.



FETÖ/PDY'nin Dinler Arası Diyalog projesine hizmet etmek üzere kurulan Antalya Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği (AKDİM)'e operasyon düzenlendi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 4 ilde belirlenen 35 şüpheliye ilişkin adreslere baskın yaptı. Ekipler, adreslerde gözaltı ve arama gerçekleştirdi. 26 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli listesinde bulunan dernek yöneticisinin yabancı uyruklu oldukları kaydedildi.



 



kaynak:milliyet






Etiketler: Fetö  Nün  Maskesine  Operasyon    haber

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