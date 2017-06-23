FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA ARA KARAR AÇIKLANDI
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan beşinci duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek getirildi. Tutuklu sanık Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Şükrü Tuğrul Özşangül duruşmaya SEGBİS ile katıldı.
Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman duruşmada hazır bulundu. Firari sanıklar Abdulkerim Balcı, Mehmet Kamış, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin, Ali Çolak, Bülent Keneş ve Faruk Kardıç ise duruşmaya gelmedi. Sanık avukatları yaptığı savunma sonunda müvekkillerinin tahliyelerini talep ettiler. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.
kaynak:sabah
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