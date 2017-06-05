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fetö'nün myanmar imamı adliyeye sevk edildi

FETÖ'NÜN MYANMAR İMAMI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Myanmar imamı" olduğu tespit edilen Muhammet Furkan Sökmen, Hatay'da adliyeye sevk edildi.

Tarih : 05 Haziran 2017, 14:15
Puan Ver : Fetö'nün Myanmar İmamı Adliyeye Sevk Edildi(8/10)8


Myanmar'dan geçen günlerde sınır dışı edildikten sonra THY'ye ait uçakla Atatürk Havalimanı'na getirilen ve buradan Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınarak Hatay'a götürülen Sökmen'in emniyetteki sorgusu tamamlandı.



Sökmen, emniyetteki işlemlerin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.



 



kaynak:sabah








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