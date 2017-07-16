FETÖ'nün Pensilvanya'daki Merkezi'ne 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde Özel

Darbe girişiminin birinci yılında Türkiye'nin 81 ilinde ve bütün meydanlarında 15 Temmuz şehitleri anılırken, FETÖ'nün merkezi Pensilvanya da unutulmadı. Onlarca Türk, Terörist Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinin önünde toplanarak teröristleri protesto etti.

Türkler ve onlara destek veren bir grup ABD'li, ellerindeki Türk bayrakları ve taktıkları şehit Ömer Halisdemir maskesiyle hain darbeciler aleyhine sloganlar attı.

HELİKOPTER ÇİFTLİK ÜZERİNDE TUR ATTI

Geçen yıl darbe girişiminin başladığı saatlere denk gelen anlarda ise, Anadolu Ajansı başka bir eyleme imza attı. 40 yıllık sinsi hazırlığı 1 gecede millet tarafından yerle bir edilen FETÖ'nün, büyük hezimetlerinin birinci yılında neler yaptığını haberleştirmek isteyen AA, Pensilvanya'daki çiftlik üstünde helikopterle tur attı.

FETÖ'CÜLER RAHATSIZ!

Olayı AA Washington muhabiri Hakan Copur twitter hesabından "İninizin tepesindeyiz" mesajıyla duyurdu. Mesajdan oldukça rahatsız olduğu belli olan FETÖ'cü hesaplar ise yine beddualar yağdırdı.

Kaynak: haberinburada