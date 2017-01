Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "İzmir ve Denizli'deki hakim ve savcılardan sorumlu imamı" H.I, örgütün gerçek yüzünü 15 Temmuz gecesi anladığını itiraf etti.







Tokat'ta FETÖ'nün yargı mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında örgütün hakim ve savcı yapılanması deşifre ediliyor. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, örgütün "İzmir ve Denizli'deki hakim ve savcılardan sorumlu imamı" H.I, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olarak FETÖ hakkında önemli bilgiler verdi.







Birçok hakim ve savcıdan sorumlu olduğunu belirten H.I, 17/25 Aralık'tan sonra kendilerine, yapıyı bir arada tutabilmek amacıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in mesajlarının gönderildiğini söyledi.







Bu mesajların, birçok rüya ve hikayeyle menkıbe şeklinde, sözlü ya da yazılı iletildiğini anlatan H.I, "Hatta tarih vererek bu işlerin çözüleceği, eski günlerin geleceği, cemaatin eski gücünü kazanacağı şeklinde bizlere söyleniyordu. Bu, medyada STV ve diğer kanallarla internetten Herkül ve Bamteli sitelerinden yapılıyordu." dedi.







"ÇAKMA HAT"LA İLETİŞİM







Sorumlu olduğu hakim ve savcılarla telefonla irtibat kurduğunu aktaran H.I, şunları ifade etti:







"Sorumlu olduğumuz hakim ve savcılarla irtibat kurmamız için bizlere üçüncü şahıslara ait, 'çakma hat' olarak tabir edilen numara ile 2013 yılının eylül ayında başlamış olduğum hakim-savcılık abiliği görevi ile 17/25 Aralık süreci sonrasında akıllı telefonların kullanılmaya başlanmasına kadar hakim-savcı grup abileriyle çakma hatlardan görüşüyorduk. Bu hatla grup abilerini arıyordum.







Çakma hatlar bir yıldan fazla kullanılmaz, devamlı şekilde telefonla değiştirilirdi, bunların masrafları yargı tarafından karşılanırdı."







H.I, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bu yapıdan kimseyle görüşmediğini iddia ederek, şu bilgileri verdi:







"Görüşmeme nedenim, hakim-savcılık abiliği yapan kişilerin sivil yapıda görüşme yasağı olduğu için bu nedenle yapıya ait kimseyi tanımıyordum. Ben bunların darbe yapacaklarını düşünmüyordum hatta grubumda bulunan bazı hakim ve savcılar beddua ettiler. İsmini hatırlamadığım birisi bana, 'Şu an cezaevlerini abilerimizle, kardeşlerimizle doldurdular. Bu abilerimiz hakim, savcı, kaymakam, doktor ve diğer meslekten. Allah bu abilerimizi ve kardeşlerimizi korumak için içeriye aldı çünkü Türkiye'nin başına büyük bir bela gelecek, sonra biz dışarıya çıkacağız ve yönetimi tekrar ele geçireceğiz.' dedi.







Bunu duyduktan sonra akşam eşime anlattım. Eşimle gülerek dedik ki: 'Ya bunlar yönetime gelse bile kimse bunlara güvenmez, çoluk çocuğunu bunlara emanet etmezler. Bunlar ne kadar yalancı, hayal dünyasında yaşıyorlar.' Bunların gerçek mahiyetini 15 Temmuz gecesi anladım."







kaynak:sabah