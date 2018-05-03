FETÖ'NÜN SEÇMEN AYAĞI DA OLABİLİR DİYEN BAHÇELİ'YE TEPKİ GÖSTERDİ
Bahçeli'nin 'FETÖ'nün seçmen ayağı da olabilir' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi: Korku dağları sarmış. Amaç 100 bin imzayı toplayamamalarını sağlamak. Seçmene çağrımdır, 100 bin imzayı toplayınız.
Devlet Bahçeli'nin 'FETÖ'nün seçmen ayağı da olabilir' sözleri Ankara'nın gündemini değiştirdi. Bahçeli'nin açıklamalarına peş peşe tepkiler geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Korku dağları sarmış. Amaç 100 bin imzayı toplayamamalarını sağlamak. Seçmenlere çağrımdır, 100 bin imzayı toplayınız, o adayları, cumhurbaşkanı aday yapınız." dedi.
KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERDİ
Kılıçdaroğlu, "Ne istediniz de vermedi? Türkiye'yi verdi. Devletin namusunu, kozmik odasını sen FETÖ'ye açmadın mı, bundan büyük siyasi ayak mı olur? FETÖ'nün siyasi ayağıyla işbirliği yapanlar bugün seçmenleri suçlama noktasına geldiler. Ne demek FETÖ'cü mü değil mi? Sen FETÖ'cü arıyorsan 'milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım' diyen adama bakacaksın. Şimdi seçmen FETÖ'cü mü değil mi ona bakalım. Nereden bileceksiniz siz onu? Korku dağları sarmış. Amaç 100 bin imzayı toplayamamalarını sağlamak. Seçmenlere çağrımdır, 100 bin imzayı toplayınız, o adayları, cumhurbaşkanı aday yapınız." dedi.
Kaynak: haberinburada
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