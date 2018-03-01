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FETÖ'nün TSK soruşturmasında 39 asker tutuklandı

FETÖ'NÜN TSK SORUŞTURMASINDA 39 ASKER TUTUKLANDI

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin, ankesörden iletişim kurduğu belirlenenlere yönelik soruşturmada 39 şüpheli asker tutuklandı.

Tarih : 01 Mart 2018, 21:20
Puan Ver : Fetö'nün Tsk Soruşturmasında 39 Asker Tutuklandı(8/10)4

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt mensuplarıyla ankesör veya sabit (kontörlü) hattan iletişim kurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 41 askerden 39'unun tutuklanmasına karar verildi.

ANKESÖRLÜ TELEFONDAN İLETİŞİM KURDULAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesör veya sabit (kontörlü) hattan iletişim kuranlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 şüphelinin ifade işlemleri sona erdi.

39 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA ÇIKTI, 2 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Nöbetçi hakimlik, 39 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, iki şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

38 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Şubat'ta FETÖ'ye mensup olduğu, ankesörlü ve sabit telefon hatları üzerinden "mahrem imamlarla" iletişime geçtiği iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında 106'sı muvazzaf, 10'u emekli, 44'ü ihraç edilen asker de bulunan 170 şüpheliden 122'si, İstanbul merkezli 38 ilde düzenlenen operasyon sonucunda yakalanmıştı.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta soruşturma kapsamında 42 kişi tutuklanmış, itirafçı olan 6 şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 81'e, serbest kalanların sayısı ise 8'e çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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