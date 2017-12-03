FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDAKİ 85 KRİPTO ASKER TUTUKLANDI, 24 ZANLI İTİRAFÇI OLDU!
FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 85 zanlı tutuklandı. 153 kişinin daha sorgusu devam ederken, 24 FETÖ'cü de itirafçı oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 95 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
85 KİŞİ TUTUKLANDI
Burada soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerin tümü, tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 85'inin tutuklanmasına, 10'unun ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.
24 FETÖ'CÜ, İTİRAFÇI OLDU
Nöbetçi hakimliğin adli kontrolle serbest bıraktığı 10 şüpheliden 7'sinin itirafçı olduğu ve etkin pişmanlık yasasından yararlandırıldığı öğrenildi.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan 17 şüphelinin de itirafçı olduğu ve etkin pişmanlıktan yararlanmaları nedeniyle savcılıktan serbest bırakıldıkları kaydedildi.
153 ZANLININ SORGUSU DEVAM EDİYOR
Soruşturmada gözaltına alınan 153 kişinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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