FETÖ'NÜN TSK'DAKİ KRİPTO YAPILANMASINA BASKIN: 53 YAKALAMA KARARI!
İzmir merkezli 24 ilde, FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde aralarında muvazzaf subayların da 53 zanlı için yakalama kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
53 ZANLI HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlıların verdikleri bilgi ve ifadeler doğrultusunda, daha önce haklarında herhangi bir işlem yapılmayan ve örgütün kripto yapılanması içinde yer aldığı iddia edilen 53 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.
İZMİR MERKEZLİ 24 İLDE OPERASYON
Çoğunluğu muvazzaf subay zanlıların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
34'Ü YAKALANDI, DİĞERLERİ ARANIYOR
Operasyonda, haklarında gözaltına verilen zanlılardan 34'ü yakalandı. Adreslerinde bulunamayan diğer zanlılar aranıyor.
Kaynak: haberinburada
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