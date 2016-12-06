

"FETÖ nasıl bir örgüttür" sorusuna da kitapçıkta şu yanıt verildi:



SİLAHLI BİR KÜLT ÖRGÜT



"Emekli bir imam olan Fetullah Gülen'in direktifleriyle bir araya gelen fanatik insanların oluşturduğu silahlı bir kült örgüt. FETÖ mensupları Gülen'i mehdi olarak kabul etmekte ve talimatlarını eksiksiz yerine getirmekle yükümlü olduklarına inanmaktadır. Olduğundan farklı görünmek anlamına gelen takiye kavramı FETÖ'nün gizlenmek için kullandığı temel stratejilerden biridir. FETÖ mensupları kendi kimliklerini gizlemekte, kod isimler kullanmakta ve hatta bazıları bilerek liberal, solcu, dinsiz görüntüsü vermektedir.



ABD'yi 'vicdansız düşman' olarak tanımlayan Gülen'in antisemitist birçok ifadesi vardır. Kadınlara şiddet uygulanmasını meşrulaştıran görüşleriyle de bilinmektedir.



İKİ NEDENLE BAŞARAMADILAR



Darbenin püskürtülmesinde iki faktör kritik rol oynadı. İlki, darbeye ilişkin istihbaratın o gün alındığını düşünen FETÖ'nün darbe girişimini öne çekmesi oldu. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan Türk halkı darbenin başarısız olmasındaki en büyük nedendi.



GİZLİ YOLLARDAN İLETİŞİM



Bur örgütte akademisyenler, devlet memurları, askerler ve işadamlarından oluşan farklı üyeler birbirleriyle gizli yollarla etkileşim içindeler. FETÖ, kamu personeli sınav sorularını çalarak kritik kurumlara yapılacak atamalara kendi mensuplarının seçilmesini sağlamıştır.



The Following dizisi bu örgütün yapılanmasını anlamak için güzel bir örnek olabilir. Dizi, bir edebiyat profesörünün kendi hastalıklı yapısı için insanları bir suç makinesine dönüştürmesinin hikayesini anlatıyor.



OHAL, anayasaya uygun bir önlemdir. Uluslararası insan hakları hukukuna uygundur. Darbe girişimine en az 10 bin devlet ve FETÖ üyesinin iştirak etmiş olması, bu yapılanmanın gücü ve neden tasfiye edilmesi gerektiği konusunda en net cevabı vermektedir."



Arkasında kimler var



KİTAPÇIKTA yanıtı verilen sorular şöyle: "Darbeye giden süreç nasıl başladı? 15 Temmuz gecesi ne yaşandı? Darbe girişimine kaç kişi katıldı, ne kadar mühimmat kullanıldı? Darbe girişiminin arkasında kim var? FETÖ nasıl bir örgüttür? FETÖ'nün suçla ilgili aktiviteleri nelerdir? Türkiye demokrasisini kim kurtardı? Hükümet darbe sonrası neden pek çok kişiyi görevden alıyor? Görevden almalar ve OHAL hukuka aykırı mı? Hükümet ABD'den Gülen'in iadesini talep etti mi?"



Cinayetler kitapçıkta



KİTAPÇIKTA Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ve akademisyen yazar Necip Hablemitoğlu'na suikastlerin arkasında FETÖ'nün olduğu savunuldu. Kitapçıkta 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bir F-16 tarafından 3 kez, TBMM'nin 11 kez, Ankara Emniyeti'nin F-16'lar tarafından 6 kez bombalandığı, Türksat'ın 4 F-16 ve 2 kobra helikopteriyle ateş altına alındığı bilgisine de yer verildi.







kaynak:memurlar