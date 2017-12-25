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Feyenoord: Robin van Persie'yi İstiyoruz

FEYENOORD: ROBİN VAN PERSİE'Yİ İSTİYORUZ

Hollanda ekibi Feyenoord'un Futbol Direktörü Van Geel, "Robin van Persie sembol bir oyuncu. Kariyerini Feyenoord forması altında tamamlama durumu olursa bu güzel olur." dedi.

Tarih : 25 Aralık 2017, 16:10
Puan Ver : Feyenoord: Robin Van Persie'yi İstiyoruz(9/10)5

Fenerbahçe'de bu sezon formayı unutan ve kadroya giremeyen Robin Van Persie için flaş bir transfer mesajı geldi. Transfer dönemlerinde adı sürekli Feyenoord ile anılan golcü futbolcu için resmi bir açıklama yapıldı.

Feyenoord futbol direktörü Van Geel, Van Persie'nin çok özel bir isim olduğunu aktararak, "Van Persie sembol bir oyuncu. Kariyerini Feyenoord tamamlama durumu olursa bu güzel olur. Ancak bu durum ile ilgili şu anda arka planda bir çalışmamız var" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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