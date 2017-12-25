FEYENOORD: ROBİN VAN PERSİE'Yİ İSTİYORUZ
Hollanda ekibi Feyenoord'un Futbol Direktörü Van Geel, "Robin van Persie sembol bir oyuncu. Kariyerini Feyenoord forması altında tamamlama durumu olursa bu güzel olur." dedi.
Fenerbahçe'de bu sezon formayı unutan ve kadroya giremeyen Robin Van Persie için flaş bir transfer mesajı geldi. Transfer dönemlerinde adı sürekli Feyenoord ile anılan golcü futbolcu için resmi bir açıklama yapıldı.
Feyenoord futbol direktörü Van Geel, Van Persie'nin çok özel bir isim olduğunu aktararak, "Van Persie sembol bir oyuncu. Kariyerini Feyenoord tamamlama durumu olursa bu güzel olur. Ancak bu durum ile ilgili şu anda arka planda bir çalışmamız var" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar