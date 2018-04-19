Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Sabah saatlerinde Muş'a gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Hürriyet Mahallesi'ndeki Muş Baro Başkanlığı hizmet binasının açılışına katıldı. Açılış kurdelesini kesen Feyzioğlu ve bölge baro başkanları, daha sonra hizmet binasını gezdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanlığı için aday olmadığını ifade eden Feyzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Hayır, böyle bir konuşmam, görüşmem de kimseyle yok. Zaten talipte olunmaz. Cumhurbaşkanlığına talip olunmaz. Cumhurbaşkanlığı görevi, size gelir, verilir, talimattır.

"'İSTİYORUM' DEMEK HADDİNİ BİLMEMEKTİR"

Bu Türkiye'nin en yüksek makamı, 'bunu istemiyorum' demek şımarıklıktır, 'istiyorum' demek haddini bilmemektir. Yani çok lüzumsuz bulurum, bu konuda bir yorum yapmayı. Biz Türkiye için nerede olmamız gerekiyorsa oradayız.

Kaynak: haberinburada