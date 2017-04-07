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'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
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'fi' dizisini kaç kişi izledi?

'Fİ' DİZİSİNİ KAÇ KİŞİ İZLEDİ?

Fi-Çi-Pi adlı kitaptan uyarlanan Fi dizisi Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Mehmet Günsür ve Ozan Güven isimlerini bir araya getirdi ve bir ilke imza atarak proje internet üzerinden yayınlandı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 10:58
Puan Ver : 'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?(10/10)9


Konuyla ilgili bilgiyi Ali Eyüboğlu Milliyet'teki köşesinden paylaştı. Puhu TV'nin Ay Yapım'a çektirip yayınladığı “Fi” dizisini şimdiye kadar ne kadar insanın izlediğini kanalın yöneticisi Ateş İnce'ye soran Eyüboğlu şunları yazdı:



".. başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin paylaştığı “Pi”nin ilk bölümünü üç günde 4.5 milyon kişinin izlediğini söyledi.”



 



kaynak:internethaber








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