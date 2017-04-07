'Fİ' DİZİSİNİ KAÇ KİŞİ İZLEDİ?
Fi-Çi-Pi adlı kitaptan uyarlanan Fi dizisi Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Mehmet Günsür ve Ozan Güven isimlerini bir araya getirdi ve bir ilke imza atarak proje internet üzerinden yayınlandı.
Konuyla ilgili bilgiyi Ali Eyüboğlu Milliyet'teki köşesinden paylaştı. Puhu TV'nin Ay Yapım'a çektirip yayınladığı “Fi” dizisini şimdiye kadar ne kadar insanın izlediğini kanalın yöneticisi Ateş İnce'ye soran Eyüboğlu şunları yazdı:
".. başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin paylaştığı “Pi”nin ilk bölümünü üç günde 4.5 milyon kişinin izlediğini söyledi.”
kaynak:internethaber
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