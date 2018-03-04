Fİ VE Çİ'YE RTÜK AYARI! ATEŞLİ SAHNELERDEN ESER KALMADI
İnternetten yayın yapan kuruluşlara RTÜK denetiminin gelecek olması nedeniyle Puhu TV, Fi ve Çi'nin geçmiş bölümlerini buzlamaya başladı.
TBMM'ye sevk edilen torba yasa tasarısının 73. maddesine göre internetten yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi geliyor. Yasaya karşı önlem aldığı iddia edilen Puhu TV, Fi ve Çi'nin geçmiş bölümlerini buzlamaya başladı.
"Fİ VE Çİ'DE GERİYE DÖNÜK TEMİZLİK SÖZ KONUSU"
Konuyu köşesine taşıyan Milliyet yazarı Sina Koloğlu, "Duydum ki, Puhu TV'de hummalı bir çalışma varmış. Platform, internette ve bedava izleniyor. Yeni düzenlemede sorun çıkmasın diye 'Fi' ve 'Çi' dizilerinde geriye dönük bir temizlik söz konusu" ifadesini kullandı.
"ÖZGÜRÜZ DİYE FAZLA MARKA DAYADILAR"
Koloğlu yazısının ilgili bölümde konuya ilişkin olarak şöyle devam etti:
"Reklam yerleştirmeler' ve sanırım bazı sahnelerde 'blurlama' yapılıyormuş. Özgürüz diye fazla fazla marka ismi dayadılar anladığım… Bir de 'küfür etme özgürlüğü' olmuştu internette yayınlanan dizilerde."
Kaynak: haberinburada
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