İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

fiat, abd'ye bu sefer oto değil yönetici ihraç etti

FİAT, ABD'YE BU SEFER OTO DEĞİL YÖNETİCİ İHRAÇ ETTİ

Fiat Chrysler Automobiles'in (FCA) dünyadaki en iyi dört fabrikasından biri olan Tofaş, şimdi de ABD'ye yönetici de ihraç ediyor.

Tarih : 03 Nisan 2017, 13:29
Puan Ver : Fiat, Abd'ye Bu Sefer Oto Değil Yönetici İhraç Etti(5/10)6


2010'dan bu yana Tofaş'ın Bursa fabrikasında Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğü görevini yürüten Akın Aydemir, FCA'nın Michigan'daki Sterling Heights Fabrikası'na Direktör olarak transfer oldu.



Aydemir; mayıs itibarıyla FCA'nın 1.5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladığı, yeni nesil Ram markalı pikap modellerini üretecek fabrikanın başına geçerek Fabrika Direktörü olarak göreve başlayacak. Akın Aydemir'in yerine ise Kalite Direktörü Zeki Erdal Şimşek atandı.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Fiat  Abd  Ye  Bu  Sefer  Oto  Değil  Yönetici  İhraç  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER