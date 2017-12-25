Fiat Chrysler yaptığı açıklamada, fren sistemi içindeki bir parçadaki hatanın düzeltilmesi için araçların servislere çağrıldığını belirtti.

2010-2017 ARASINDA ÜRETİLEN ARAÇLAR GERİ ÇAĞRILACAK

Geri çağırma kararı 2010-2017 arasında üretilmiş Ram bin 500, 2 bin 500, 3 bin 500, 4 bin 500 ve 5 bin 500 modeli araçları kapsıyor.

31 Aralık 2016 sonrasında üretilmiş araçlar bu geri çağırmanın dışında tutuldular.

Kaynak: haberinburada