Fiat Chrysler CEO'su Sergio Marchionne yaptığı açıklamada, Hyundai ile teknoloji alanında ortaklık konusunda görüşmeler yaptıklarını duyurdu.



İtalyan-Alman otomobil şirketi Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Güney Kore'nin otomobil şirketi Hyundai, teknoloji alanında ortaklık yapmak için görüşmelere başladı.



"BİRLEŞME OLMAYACAK"



FCA CEO'su Sergio Marchionne bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, "Şu an zaten Hyundai'den bazı parçalar alıyoruz. Bakalım diğer konularda bir anlaşmaya varabilecek miyiz? Özellikle şanzıman ve hidrojen alanlarında." dedi.



Şu an için resmi bir duyurunun olmayacağını da sözlerine ekleyen Marchionne, görüşmelerden birleşme kararının çıkıp çıkmayacağı sorusunu ise "zannetmiyorum" şeklinde yanıtladı.



YENİ BİR PLAN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR



FCA'nın adı 2015 yılından bu yana sık sık birleşme iddiaları ile gündeme geliyor. Görev süresi Nisan 2019'da sona erecek olan 65 yaşındaki Marchionne, 2022 yılına kadarki dönemi kapsayacak yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Planın önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde duyurulması bekleniyor. (Uzman Para)



























Kaynak: haberinburada



