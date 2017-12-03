Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

fiat chrysler ve hyundai ortaklık için anlaştı

FİAT CHRYSLER VE HYUNDAİ ORTAKLIK İÇİN ANLAŞTI

Fiat Chrysler CEO'su Sergio Marchionne yaptığı açıklamada, Hyundai ile teknoloji alanında ortaklık konusunda görüşmeler yaptıklarını duyurdu.

Tarih : 03 Aralık 2017, 18:30
Puan Ver : Fiat Chrysler Ve Hyundai Ortaklık İçin Anlaştı(5/10)2


İtalyan-Alman otomobil şirketi Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Güney Kore'nin otomobil şirketi Hyundai, teknoloji alanında ortaklık yapmak için görüşmelere başladı.



"BİRLEŞME OLMAYACAK"



FCA CEO'su Sergio Marchionne bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, "Şu an zaten Hyundai'den bazı parçalar alıyoruz. Bakalım diğer konularda bir anlaşmaya varabilecek miyiz? Özellikle şanzıman ve hidrojen alanlarında." dedi.



Şu an için resmi bir duyurunun olmayacağını da sözlerine ekleyen Marchionne, görüşmelerden birleşme kararının çıkıp çıkmayacağı sorusunu ise "zannetmiyorum" şeklinde yanıtladı.



YENİ BİR PLAN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR



FCA'nın adı 2015 yılından bu yana sık sık birleşme iddiaları ile gündeme geliyor. Görev süresi Nisan 2019'da sona erecek olan 65 yaşındaki Marchionne, 2022 yılına kadarki dönemi kapsayacak yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Planın önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde duyurulması bekleniyor. (Uzman Para)



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Fiat  Chrysler  Ve  Hyundai  Ortaklık  İçin  Anlaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER