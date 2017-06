Fiat Egea Sedan'a, "Lounge Plus" adında yeni bir donanım seviyesi eklendi.



Fiat'tan yapılan açıklamaya göre Fiat Egea Sedan, yepyeni bir donanım seviyesine kavuştu. Buna göre yeni eklenen Lounge Plus donanım seviyesiyle birlikte, tıpkı Egea Hatchback ve Egea Station Wagon'un Lounge Plus donanım seviyesindeki gibi, projeksiyon tip farlar ve LED gündüz farları artık standart olarak sunuluyor.







Fiat Egea Sedan Lounge Plus'taki en büyük yenilikse, yaşam alanında gerçekleşiyor. Geliştirilen yeni kokpit tasarımıyla birlikte, 7 inç boyutundaki dokunmatik tablet ekranlı multimedya sistemi Egea Sedan Lounge Plus'ta yerini alıyo







Tek bir USB bağlantısıyla Apple iPhone modellerinin multimedya sistemi ile entegre olmasını sağlayan Apple CarPlay destek fonksiyonu, Fiat Egea Lounge Plus versiyonunda standart olarak sunuluyor.







kaynak:ahaber