FIFA ACIMADI! IRKÇILIĞIN CEZASI AĞIR OLDU
FIFA, Kolombiya ile Güney Kore arasında oynanan hazırlık maçında rakip takım futbolcusuna ırkçı harekette bulunan Kolombiyalı futbolcu Edwin Cardona'ya 5 maç men cezası verdi.
Kolombiyalı Edwin Cardona, Güney Kore maçında yaptığı ırkçı hareket nedeniyle 5 maç men cezası aldı.
FIFA RESMİ SİTEDEN AÇIKLADI
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, iki takım arasında 10 Kasım'da oynanan ve Güney Kore'nin 2-1 kazandığı karşılaşma sırasında Kolombiyalı Cardona'nın ırkçılık içerikli harekette bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
ULUSLARARASI MÜSABAKALARDAN 5 MAÇ MEN EDİLDİ
Açıklamada, Arjantin ekibi Boca Juniors'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun uluslararası müsabakalardan 5 maç men ve 20 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.
Gelecek yıl düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya, H Grubu'nda Polonya, Senegal ve Japonya ile karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
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