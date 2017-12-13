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FIFA acımadı! Irkçılığın cezası ağır oldu

FIFA ACIMADI! IRKÇILIĞIN CEZASI AĞIR OLDU

FIFA, Kolombiya ile Güney Kore arasında oynanan hazırlık maçında rakip takım futbolcusuna ırkçı harekette bulunan Kolombiyalı futbolcu Edwin Cardona'ya 5 maç men cezası verdi.

Tarih : 13 Aralık 2017, 02:20
Puan Ver : Fıfa Acımadı! Irkçılığın Cezası Ağır Oldu(9/10)5

Kolombiyalı Edwin Cardona, Güney Kore maçında yaptığı ırkçı hareket nedeniyle 5 maç men cezası aldı.

FIFA RESMİ SİTEDEN AÇIKLADI

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, iki takım arasında 10 Kasım'da oynanan ve Güney Kore'nin 2-1 kazandığı karşılaşma sırasında Kolombiyalı Cardona'nın ırkçılık içerikli harekette bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

ULUSLARARASI MÜSABAKALARDAN 5 MAÇ MEN EDİLDİ

Açıklamada, Arjantin ekibi Boca Juniors'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun uluslararası müsabakalardan 5 maç men ve 20 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Gelecek yıl düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya, H Grubu'nda Polonya, Senegal ve Japonya ile karşılaşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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