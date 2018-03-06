FIFA BAŞKANI INFANTİNO'YLA PUTİN, KREMLİN'DE ŞOV YAPTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Kremlin'de top oynadığı görüntüler ortaya çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino Kremlin'in misafir odasında futbol topu ile yeteneklerini sergilediler.
Bu sahne FIFA internet sitesinde yayınlanan videoya dahil edildi. Videoda İngiliz futbolcu Wayne Rooney, Brezilyalı Ronaldo, Meksikalı Jorge Campos, Nijeryalı Jay Jay Okocha, Avustralyalı Harry Kewell, Japonyalı Hidetoshi Nakata yer aldı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de videoda futbol becerilerini sergilediler ifadesi kullanıldı.
Bu video Infantino'nun 12 Şubat'ta Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında çekildi.
Kaynak: haberinburada
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