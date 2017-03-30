FIFA, CÜNEYT ÇAKIR'I DÜNYA KUPASI'NA HAZIRLIYOR
Tecrübeli hakem, 2-8 Nisan'da İtalya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'ne davet edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIFA kokartlı tecrübeli hakemin 2-8 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenecek seminere davet edildiği belirtildi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar