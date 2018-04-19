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FIFA, iki Portekiz devine cezayı kesti

FIFA, İKİ PORTEKİZ DEVİNE CEZAYI KESTİ

FIFA, Portekiz ekipleri Benfica ve Sporting Lizbon'a, üçüncü şahıslara ait yatırım fonlarıyla transfer yapmalarını gerekçe göstererek para cezası verdi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Fıfa, İki Portekiz Devine Cezayı Kesti(6/10)2

Dünya futbolunun patronu FIFA, Portekiz'in dev ekipleri Benfica ve Sporting Lizbon'da usulsüz transfer yapıldığı gerekçesiyle ceza verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada Benfica'ya 132 bin euro, Sporting Lizbon'a ise 92 bin euro para cezası verildiği duyuruldu.

Cezanın nedeni olarak ise iki kulübün üçüncü şahıslara ait yatırım fonları yardımıyla transfer yapmaları gösterildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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